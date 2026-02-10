El Super Bowl LX promedia 124,9 millones de espectadores en EE.UU., menos que en 2025

Pese a la caída en audiencia, el Super Bowl LX fue el segundo más visto de la historia en Estados Unidos, detrás del récord absoluto de 127,7 millones de espectadores registrado en la edición anterior, de acuerdo a datos de este martes del medidor Nielsen.

Los Seahawks se impusieron 29-13 a los New England Patriots y conquistaron el segundo Super Bowl de su historia.

El pico de audiencia ocurrió durante el segundo cuarto con 137,8 millones de espectadores a través de las cadenas de NBC, lo que sí representó un récord absoluto.

También fue de récord la retransmisión en español de Telemundo, con un promedio de 3,3 millones de espectadores.

El espectáculo del medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, tuvo un promedio de 128,2 millones de espectadores, también por debajo del récord histórico que Kendrick Lamar estableció el año pasado con 133,5 millones de audiencia.