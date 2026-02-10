Klint Kubiak reconoce que por Tom Brady aceptó ser entrenador de los Raiders

"El principal atractivo para venir fue el poder trabajar con Tom. Es una mente brillante en el fútbol americano. Estoy muy emocionado de trabajar con él", afirmó el 'coach' de 38 años en su presentación.

Kubiak, quien el domingo pasado ayudó, como coordinador ofensivo, a los Seattle Seahawks a proclamarse campeones de la NFL en el Super Bowl LX, tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe con los Raiders.

Sustituye a Pete Carroll, que en enero pasado fue despedido luego de terminar la campaña con tres triunfos y 14 derrotas, la peor marca de la NFL.

Klint, considerado como una de las mentes ofensivas más creativas de la liga, confió en que junto con Tom Brady, propietario minoritario de los de plata y negro, regresarán al equipo a ser un contendiente que compita en los playoffs.

"Tom es el mejor en este deporte. Durante nuestra entrevista, me emocionó la pasión con la que me habló sobre todo lo relacionado con el proyecto y sobre lo que significaría trabajar a su lado. Tenemos diferentes antecedentes ofensivos y sé que podemos inspirarnos mutuamente", señaló.

Las Vegas Raiders solo se han clasificado una vez a los playoffs en las recientes nueve temporadas.

En su conferencia de presentación Kubiak confió en devolver al equipo los triunfos que lo llevaron a ganar tres Super Bowls en su historia.

"Este no es un trabajo cualquiera. Esto son los Raiders, una franquicia histórica. Cuando surgió la oportunidad de quedarme en Seattle como coordinador ofensivo o de venir aquí, junto a Tom y competir, la decisión fue obvia. Ser entrenador en jefe en la NFL es una bendición, pero ser el entrenador en jefe de los Raiders es algo muy emocionante", puntualizó el 'coach'.

Una de las primeras tareas de Klint Kubiak será convencer a Maxx Crosby, estrella defensiva del equipo, de quedarse en el equipo.

"Queremos que forme parte de nuestro éxito en el futuro. No hay duda al respecto. Es uno de los mejores defensivos de la NFL", concluyó.