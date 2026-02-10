Suecia gana el oro en dobles mixtos de curling tras una intensa final ante Estados Unidos

Al llegar a la octava y última final, los estadounidenses dominaban el marcador por 4-5, pero los hermanos suecos, con el 'hammer' de cierre en su poder, encontraron el camino de la victoria con dos puntos que le dieron la victoria y el oro olímpico.

En el partido por la medalla de bronce, Italia, que defendía el título de nuevo con Stefania Constantini y Amos Mosaner, batió a Gran Bretaña, con Jennifer Dodds y Bruce Mouat, por 5-3.