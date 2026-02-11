El español Lucas Eguibar: "La salida va a ser muy importante, se puede sacar distancia"

Roma, 11 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, aseguró este miércoles que buena parte de las opciones de éxito en estos Juegos de Milán Cortina 2026 pasan por una buena salida, ya que "se puede sacar distancia".