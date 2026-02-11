El español Lucas Eguibar: "La salida va a ser muy importante, se puede sacar distancia"

El snowboarder persigue, en su cuarta participación olímpica, el único trofeo que le falta en su extenso palmarés.
"Creo que la salida va a ser muy importante. Va a influir mucho. Si la haces muy bien se puede sacar buena distancia. Siempre he salido bien, he estado fuerte, estos días he estado bastante bien. En las curvas puedo ser agresivo, en la tres por ejemplo creo que puedo adelantar si lo necesito", explicó en rueda de prensa.
En la reciente Copa del Mundo de Dongbeiya, Eguibar sufrió una aparatosa caída que trastocó ligeramente sus planes.
"Estoy bastante bien ya. Lo único que me cambió es que no entrené en Austria. Preferimos entrenar casa recuperando al máximo. Aquí hemos tenido 4 días de entrenamiento y cada día mejor. Cero dolor, algo de molestia, pero bastante bien", dijo.
Eguibar, que agradeció poder tener gran afluencia de público y a su familia en la grada, comentó que le hubiera gustado un circuito algo más rápido: "Con un pequeño error te puedes quedar atrás", señaló.
Además, el referente del snowboard español, aseguró que se siente tranquilo pese a la gran presión que suponen unos Juegos Olímpicos: "Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Estoy tranquilo, he estado mucho tiempo preparando esto. Quiero disfrutar y dar el máximo de mí".
"Tenemos mucha presión en cada carrera. Estamos en un deporte en el que la temporada es corta. Intento pensar en cosas positivas y pensar que lo podemos hacer porque lo hemos demostrado otras veces", finalizó.