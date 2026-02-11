Queralt, quinta en la primera ronda de la calificación para el halfpipe de snowboard

A falta de la decisiva segunda ronda, el ejercicio de Queralt fue valorado con 78,75 puntos, que sobre el papel serían suficientes para entrar entre las mejores doce -de las 24 participantes- que estarán en la final de este jueves.

La estadounidense Chloe Kim, que defiende título, logró la mejor valoración de la ronda: 90,25.

La segunda ronda, a continuación, permitirá a todas intentar mejorar sus puntuaciones para entrar entre las mejores doce; aunque, en principio, no parece probable que entre ellas no esté la Castellet, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona) y que en estos Juegos batió -con seis- el récord de participaciones de un o una deportista de España en unos Juegos de invierno.