11 de febrero de 2026 - 07:35

Queralt, quinta en la primera ronda de la calificación para el halfpipe de snowboard

Livigno (Italia), 11 feb (EFE).- La española Queralt Castellet, medallista olímpica de plata hace cuatro años en el halfpipe de snowboard de Pekín, acabó con la quinta puntuación este miércoles la primera ronda de la calificación para la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se disputará este jueves en la estación de Livigno.

Por EFE

A falta de la decisiva segunda ronda, el ejercicio de Queralt fue valorado con 78,75 puntos, que sobre el papel serían suficientes para entrar entre las mejores doce -de las 24 participantes- que estarán en la final de este jueves.

La estadounidense Chloe Kim, que defiende título, logró la mejor valoración de la ronda: 90,25.

La segunda ronda, a continuación, permitirá a todas intentar mejorar sus puntuaciones para entrar entre las mejores doce; aunque, en principio, no parece probable que entre ellas no esté la Castellet, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona) y que en estos Juegos batió -con seis- el récord de participaciones de un o una deportista de España en unos Juegos de invierno.