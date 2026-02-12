Copa Davis: Vamos contra Perú

El sorteo se realizó en Londres, donde se conocieron los 13 enfrentamientos del Grupo Mundial I de la Davis, y los del Grupo Mundial II de la Davis 2026.

Con los cruces definidos, Paraguay enfrentará a Perú por el boleto a la Primera Ronda de las Qualifiers 2027, donde se encuentra la crema del tenis mundial. La llave será en suelo incaico, entre el 18 y 20 de setiembre.

El combinado guaraní regresó al Grupo Mundial I luego de 37 años, capitaneado por Paulo Carvallo y liderado por Adolfo Daniel Vallejo, la raqueta 1 del seleccionado albirrojo y 101 del ranking ATP, tras superar 3-1 a Rumania en los playoffs de ascenso a la categoría en los matchs disputados en el Club Internacional de Tenis (CIT).

“Las 13 naciones ganadoras avanzarán a la 1ª ronda de los Qualifiers 2027, con la posibilidad de luchar por el título de la Copa Davis 2027. Las 13 naciones perdedoras competirán en los play-offs del Grupo Mundial I 2027”, explicó la ITF sobre los ganadores y perdedores de los 13 cruces del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

* El rival. Perú perdió en la Qualifiers 4-0 contra Alemania, con los siguientes jugadores en el team incaico: Gonzalo Bueno (ATP 215), Juan Pablo Varillas (244) y en dobles Ignacio Buse/Arklon Huertas del Pino.