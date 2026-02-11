Con el #1 de nuestro tenis: Dani en ABC Cardinal

El joven tenista #1 de nuestro país habló de su momento y de la espectacular clasificación al Grupo Mundial I en la Copa Davis.

Con relación a su flamante puesto 101 del mundo del tenis, dijo: “Disfrutando el gran fin de semana que tuve. Se siente bien, por un lado como que te da ansiedad porque estoy 101, entonces todavía no puedo festejar estar entre los 100, pero sé que está muy cerca de lograrse algo muy lindo para mí en lo personal, porque es un objetivo desde que empecé a jugar el tenis a los 6 años. Espero que se pueda lograr en el próximo mes”.

En cuanto a si estaría en el cuadro principal de Roland Garros apuntó que “al día de hoy sí estaría, pero todavía falta 1 mes. Yo diría que ahora mismo hay 80 a 90% de chances que esté en el cuadro principal de Roland Garros, por ende en Wimbledon y el US Open, porque defiendo muy pocos puntos en ese tiempo. Tengo 7 torneos ahora, que son lindos para sumar puntos y ya con eso me podría asegurar esos 3 Grand Slam. Tengo que defender puntos, pero aproximadamente 40 o 50 puntos y en 7 torneos eso es muy accesible”.

Con relación a la Davis, señaló que fue “mucha locura, porque el estadio lleno y eso me alegra mucho, porque quiere decir que la gente está siguiendo mucho este deporte”.