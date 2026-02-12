Eguibar marca duodécimo crono en la ronda de confección del cuadro; Romero, el 28

Eguibar -que el pasado festejó su 32 cumpleaños en Livigno- cubrió el circuito olímpico en un minuto, ocho segundos y 97 centésimas; exactamente dos segundos y 60 centésimas menos que el francés Alan Chollet, que marcó el mejor tiempo en una primera bajada en la que el otro español, el también donostiarra Alvaro Romero, no completó el recorrido; por lo que tuvo que hacer una segunda ronda -de la que quedaron exentos los primeros veinte de la primera-, en la que marcó el vigésimo octavo: 1:09.93.

En este caso, y a diferencia de las pruebas de la Copa del Mundo o Mundiales, en las que las rondas previas fijan el corte de los mejores 32 que pasan a la final, las rondas previas no son determinantes, ya que sólo hay ese número de participantes en la prueba de este jueves en Livigno y sólo sirven para diseñar el cuadro de competición.