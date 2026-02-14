Domingo 15 de febrero de 2026

Redacción deportes. Reforzado por su goleada al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid visita este domingo al Rayo en el estadio del Leganés, por el mal estado del césped de Vallecas, en un domingo en el que también se juegan los partidos de la jornada 24 de LaLiga EA Sports de España Oviedo-Athletic Club, Levante-Valencia y Mallorca-Betis.

Milán (Italia). La jornada de este domingo en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina reparte medallas en 12,5 km persecución masculinos de biatlón, baches dual masculinos de esquí estilo libre, relevos 4x7,5 km masculinos de esquí de fondo, eslalon gigante femenino de esquí alpino, prueba por equipos mixtos de snowboard cross, 500 metros femeninos de patinaje de velocidad, prueba por equipos mixtos de skeleton y saltos de trampolín femeninos. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

- Acaba el Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial. Tres tramos, el último a las 11.15 GMT.

- NBA. All-Star: Team World-Team Stars (22.00 GMT).

- Termina el Tour de la Provenza, en Francia.

- 39ª Clásica de Almería (España), sobre 190 km.

- España. LaLiga EA Sports. 24ª jornada: Oviedo-Athletic (12.00 GMT), Rayo-Atlético de Madrid (15.15), Levante-Valencia (17.30) y Mallorca-Betis (20.00).

- Liga de Campeones. Presentación de la fase de acceso a 1/8 de final.

- Copa de Inglaterra (1/16 final): Arsenal-Wigan Athletic (16:30 GMT).

- Liga francesa (jornada 22): Lyon-Niza (19:45 GMT).

- Liga italiana (jornada 25) (FOTO): Nápoles-Roma (19:45 GMT).

- El Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa, segundo de la clasificación, visita a Cruz Azul, tercero de la tabla, en el Clausura del fútbol mexicano.

- Argentina. Continúa la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Gimnasia y Esgrima-Estudiantes de La Plata, Boca Juniors-Platense, Rosario Central-Barracas Central e Instituto-Central Córdoba.

- Honduras. Comentario de la sexta jornada del torneo Clausura de Honduras, que lidera Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos.

- Bogotá. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es exhibido en Bogotá como parte de un tour por varios países de América Latina. (FOTO) (VÍDEO)

- El Salvador. Comentario de los resultados de los juegos disputados el fin de semana, correspondientes a la jornada siete del torneo Clausura del fútbol de la Primera División de El Salvador.

- LIV Golf. Acaba el Torneo de Adelaida (Australia), en The Grange Golf Club.

- PGA Tour. Termina el AT&T Pebble Beach Pro-Am, en los Pebble Beach Golf Links de Pebble Beach, California (EEUU).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

10:15 GMT. Biatlón. 12,5 km persecución masculinos

10:46. Esquí estilo libre. Baches dual masculinos.

11:00. Esquí de fondo. Relevos 4x7,5 km masculinos.

12:30. Esquí alpino. Eslalon gigante femenino. 2ª manga.

16:03. Patinaje de velocidad. 500 m femeninos. --TOMÁS--

18:57. Saltos de esquí femeninos. Trampolín largo. Ronda final.

- Seis Naciones. 2ª jornada: Gales-Francia (15.10 GMT).

- Terminan los torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires.

- Previa del torneo ATP 500 en pista dura de Doha, en el que Carlos Alcaraz regresa a la competición tras su victoria en el Abierto de Australia.

