Argüelles: Tras varias jornadas malas por temporal hoy completamos un gran entrenamiento

"Hoy completamos un entrenamiento muy bueno", comentó, en conversación telefónica con Efe desde Sierra Nevada (Granada) antes de viajar a Bormio -sede de las pruebas olímpicas- el entrenador de la granadina Alonso, de 31 años, que fue atropellada por un coche a finales de septiembre, mientras se entrenaba en bicicleta. Según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- la campeona granadina sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, pero prefirió no operarse de momento, con el fin de hacer realidad su sueño olímpico, en cuyo calendario debuta el esquí de montaña, que se disputará en Bormio.

"Al fin pudimos completar un estupendo entrenamiento en la montaña, con buen tiempo y al aire libre, después de varias jornadas con un temporal increíble en Granada, con mucha lluvia y viento, en las que fue complicado entrenar; y en las que tuvimos que inventarnos muchas cosas", explicó el entrenador de la andaluza, que, si todo va bien, apuntará al podio en la prueba sprint del día 19 y al oro, junto a Cardona, dos días después, en el relevo mixto.

"Por suerte, Ana siempre estuvo enchufada, contenta con las alternativas que le iba proponiendo e intentando sacar un buen trabajo 'indoor', en el CAR (Centro de Alto Rendimiento, en Sierra Nevada), con tapices rodantes y demás. A ella siempre la vi bien, muy enchufada", comentó Argüelles.

"Las dos últimas semanas, de afinamiento, son siempre importantes. Son claves. Y no tuvimos suerte con la meteorología. La estación nunca la habíamos visto así, con tanta agua; y cuando nevaba lo hacía con viento fuerte. Y así no se puede esquiar", explicó a Efe el entrenador de 'Anita'.

"Esperábamos que hoy, al fin, pudiéramos hacer un buen entrenamiento bueno al aire libre; y, por fortuna, así ha sido. A Ana la veo bien. Mañana viajamos a Italia, vía Barcelona. Luego tendremos un par de entrenamientos en Bormio; y luego, a competir", añadió el técnico asturiano, que está casado con la ex esquiadora acrobática internacional Reyes Santa Olalla.