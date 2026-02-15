"Sabía que iba a ganar antes de empezar, estaba mentalizado", dice colombiano Holguín

El colombiano pulverizó todos los registros con un descenso pleno de técnica y destreza, superando con holgura los 55 kilómetros horas en algunos tramos y dejando saltos de enorme calidad que encandilaron a las miles de personas que se acercaron al circuito en un soleado día porteño sin viento.

Ni siquiera la incidencia que detuvo la final por más de media hora -un vecino descontento bloqueó con una escalera uno de los callejones más estrechos, previo a la entrada de la plaza de las Chapitas, desconcentró al colombiano, que como dijo, venía con la mentalidad de la gloria y con la necesidad de quitarse la espinita de la caída de la edición pasada.

"Bueno, creo que sabía que iba a ganar desde antes de empezar la carrera, porque era algo que me venia mentalizando. Simplemente pedaleando estaba pensando en ganar. Lo di todo en la pista, sabía que en la mitad de pista, sentí, sabía que venía con buena velocidad, empujando fuerte y que iba mejorando en los segundos y ahí me di cuenta que venía para ganar", afirmó.

"La pista es impresionante, lo único que creo es que sentí fue disfrute en toda la pista, tanto en la parte de arriba que es la más técnica y la que más me gusta, me sentí conectado disfrutando muchísimo de cada parte, simplemente fue eso", agregó.

Una confianza que le permitió, asimismo, la parte más complicada anímicamente para él del recorrido, el salón de la casa habitada, donde el pasado año un pequeño error le privó de la victoria.

"La casa es un poco estrecha, pero sentí que entré bien, con buena velocidad, porque lo estaba dando todo" y partir de ahí fue todo "más fácil", concluyó.