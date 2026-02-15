Ström repite oro y se convierte en la primera campeona olímpica en el trampolín largo

En una resolución apretada y emocionante, Ström, que saltó 130,5 y 132 metros para sumar 284,8 puntos, desbancó del primer puesto a su compatriota Eirin Maria Kvandal, líder tras la primera ronda, que -con dos saltos de 129 y 133 metros y medio, se quedó a 2,1 puntos de la flamante doble campeona olímpica.

La eslovena Nika Prevc, gran dominadora del circuito femenino y teórica favorita al oro, que era quinta tras la primera ronda; se tuvo que conformar con el bronce.