El Barceloneta esquiva al Pro Recco y al Ferencvaros pero se cruza con su último verdugo

Así, pese a esquivar a dos de los grandes candidatos al cetro continental, el sorteo celebrado este lunes en la sede de 'European Aquatics' en Zagreb no configuró, ni mucho menos, un camino amable para el conjunto barcelonés en su intento de regresar a la Final a Cuatro por novena vez desde la temporada 2012-2013.

Junto al Novi Beograd también figuran el Brescia italiano, que tras disputar las semifinales de forma consecutiva en 2021 y 2022 regresa al top ocho después de una primera fase en la que llevó al límite al vigente campeón, al que derrotó en su piscina (13-16), y tuvo opciones hasta la última jornada de acabar líder de grupo.

Completa el Grupo A otro gigante como el Olympiacos, dirigido esta temporada por Elvis Fatovic, quien estuvo cuatro campañas en el conjunto marinero y tuvo como asistente al ahora entrenador Fran Fernández. El cuadro heleno fue líder de su grupo con cinco victorias (una de ellas en la tanda de penaltis) y una derrota.

Los cuartos de final arrancarán los días 3 y 4 de marzo con el mismo formato que en la ronda anterior, una liguilla a doble partido. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Final a Cuatro, prevista en Malta del 11 al 13 de junio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, en el Grupo B, tal y como se ha desarrollado la primera fase, todo apunta a que Pro Recco y Ferencvaros, que se han repartido las últimas seis 'Champions', tres por lado, parten como claros favoritos para estar entre los cuatro mejores del continente.

El conjunto transalpino, en el que milita el español Álvaro Granados, designado mejor jugador de Europa en 2025, es el único equipo que continúa invicto tras dejar atrás los problemas financieros provocados por la desvinculación de su propietario, Gabriele Volpi, que le relegaron a la Eurocopa la última campaña.

Por su parte, el Ferencvaros, donde juega también el español Miguel de Toro, ganó cinco de sus seis encuentros y cuenta con el mejor jugador del último Europeo, el serbio Dusan Mandic, y con el portero Soma Vogel, verdugo de España en la tanda de penaltis de la cita de selecciones, como grandes referentes en su búsqueda de la tercera Champions consecutiva.

Completan el grupo el Mladost croata y el Waspo Hannover alemán, la cenicienta de esta segunda liguilla, que compartió grupo con el Atlètic Barceloneta y selló su pase a cuartos tras la derrota del Marsella en la última jornada.