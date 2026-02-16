Exigente prueba del Granollers frente al líder de la Liga noruega

El conjunto vallesano inicia así la segunda fase ante el líder de la liga noruega y uno de los favoritos del grupo, que completan el Oporto y el Skanderborg Aarhus Håndbold danés

El equipo dirigido por Antonio Rama llega a la cita prácticamente con la plantilla al completo, una noticia alentadora en un momento clave del curso. La única incógnita es la presencia de Juan Palomino, que arrastra molestias físicas y ya se perdió el encuentro del pasado viernes ante el Abanca Ademar León en la Liga Asobal.

Enfrente estará un Elverum que no solo domina el campeonato doméstico con autoridad, sino que también ha demostrado su solidez en la segunda competición continental. El cuadro noruego fue capaz de imponerse al Porto en la fase anterior, un aviso de su capacidad para competir frente a rivales de primer nivel.

Rama no ha escondido la dificultad del compromiso: "Es un partido muy complicado. Estamos en la ronda principal y ante un equipo que ha sido capaz de sacarle dos puntos al Porto y que es el líder de la liga noruega", ha subrayado el técnico vallesano.

El técnico vallesano ha calificado al Elvereum de un equipo "especialmente difícil y complicado", aunque ha admitido que los suyos llegan al choque "con mucha ilusión y ganas".

El preparador catalán también ha puesto el foco en el estilo de juego del conjunto nórdico. "Son un equipo con una gran capacidad de uno contra uno y, por otro lado, tienen una defensa muy individualizada. Es un estilo de juego muy diferente a lo que estamos acostumbrados”, ha analizado.

En ese sentido, Rama ha señalado que una de las claves estará en la capacidad de adaptación: "La incógnita es saber cómo responderemos a esta situación y, por supuesto, cómo lo hacen ellos".