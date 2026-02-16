Isaac del Toro se impone al esprint y estrena el maillot de líder

Del Toro (Ensenada, 22 años), fue el más rápido en la recta de meta y fue capaz de desbancar a especialistas del esprint, algunos de ellos afectados por una caída cercana a meta, como el máximo favorito, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek).

El ciclista mexicano ganó el pulso por velocidad al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain) en una llegada en ligera cuesta, con un tiempo de 2h.30.56, a una media de 46,9 km por hora. Jornada rápida marcada en principio para este tipo de desenlace. En el mismo tiempo entró otra de las grandes referencias de la general, el belga Remco Evenepoel.

Los equipos de los velocistas tomaron el mando en los kilómetros de aproximación a meta, pero los nervios jugaron malas pasadas. En la última rotonda, a 1,5 km de la línea, el NSN Cycling se situó en cabeza para colocar a Ethan Vernon.

Pero el Ineos se apuntó a la pelea buscando la gloria para el australiano Sam Welsford. Ya no estaba en disposición de ponerse de líder Jonathan Milan, cuyo equipo trató de situarlo en posición de pelea por la victoria. Una caída lo eliminó. Al menos pudo levantarse y llegar a meta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el escenario despejado, Del Toro, en gran momento de forma, aceptó el reto de la velocidad. Aprovechando que el esprint contaba con una ligera subida, atacó en el momento justo para batir a sus rivales y dar a su equipo el primer maillot de líder del UAE.

En la general manda Del Toro en vísperas del primer duelo cronometrado entre los favoritos. En la crono que tendrá lugar este martes con salida y llegada en Hudayriyat Island con un recorrido de 12,3 km, el mexicano aventaja en 4 segundos a Bol y en 6 a Tiberi. De momento, la fiesta se vive en casa.