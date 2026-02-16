La neerlandesa Velzeboer, oro en 1.000 metros de pista corta en patinaje de velocidad

La neerlandesa hizo gala del favoritismo de Países Bajos en el patinaje de velocidad y se impuso con un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 43 centésimas.

Superó los tiempos de Sarault (1:28.52) y de Kim (1:28.61). La italiana Arianna Fontana, que peleó por superar el récord italiano de 13 medallas olímpicas, finalizó cuarta, perjudicada por un choque con la colista, la china Li Gong.

Con este metal, Velzeboer sumó el sexto oro para su nación, todos y cada uno de ellos cosechados en las diferentes pruebas de esta disciplina, magnificando la importancia de este deporte para el país.

Es, de hecho, el segundo oro de Velzeboer, que ya se lo colgó en los 500 metros también en pista corta. Otros dos sumó Jens van 'T Wout, también en pista corta. Los dos restantes, Femke Kok y Jutta Leerdam, en los 500 y 1.000 m, respectivamente.

Las cinco platas y un bronce que figuran en el palmarés naranja de Milán Cortina 2026, además, fueron también en patinaje de velocidad, para un total de 12 preseas que colocan a Países Bajos como la máxima potencia en esta disciplina y tercera nación en el medallero olímpico.