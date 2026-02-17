Ami Nakai, con su triple Axel, lidera la ajustada categoría femenina en patinaje artístico

Nakai, vigente plata del Cuatro Continentes y de la final del Grand Prix, fue la primera del programa corto en poner en liza un triple Axel, un salto que domina desde los 14 años, lo cual le aportó muchos puntos extra. El resto de los elementos del programa, sin fallo y con el máximo nivel de dificultad, permitieron a la patinadora de 17 años llegar al programa libre en una posición muy buena para ella, con la mejor marca de su vida en el corto (78.71).

El segundo puesto del ejercicio corto fue para Kaori Sakamoto. La también japonesa, en su última temporada como profesional, patinó al ritmo de 'Time to Say Goodbye'. Después de un bronce en Pekín 2022 y tres campeonatos del mundo en el último ciclo olímpico, Sakamoto ejecutó su último ejercicio corto en unos Juegos con el público de Milán entregado. Los jueces valoraron con 37.15 sus componentes artísticos, la mejor nota en este apartado, para un total de 77.23.

El podio lo completó la estadounidense Alysa Liu. La vigente campeona del mundo, que se retiró en 2022 y volvió a competir en 2024, completó un programa corto sin fallos graves y los jueces le otorgaron la mejor marca de su vida (76.59). Una nota de componentes por encima de la de sus rivales directas por este tercer puesto compensó el cuarto de vuelta que le faltó en el triple 'loop' de su combinación de saltos.

La gran incógnita de la tarde era la rusa Adeliia Petrosian. A pesar de la presión de ser la segunda en saltar al hielo, la patinadora, compitiendo como atleta individual neutral, hizo el mejor programa corto de su vida a nivel internacional (72.89), un ámbito en el que solo ha participado en una competición desde 2022, precisamente el Preolímpico que le dio la clasificación para los Juegos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La triple campeona nacional de Rusia, invicta en su país durante dos temporadas consecutivas y primera mujer en hacer un cuádruple 'loop' en competición, completó un ejercicio limpio, sin errores en ninguno de los saltos y con máximo nivel de ejecución en todos los demás elementos. Aunque fue quinta, podría recortar el margen que tiene respecto a las primeras clasificadas en el programa libre si ejecuta correctamente sus cuádruples.

La categoría femenina individual es la que cierra el patinaje artístico en estos Juegos, después del evento por equipos, la danza sobre hielo, la categoría masculina y las parejas. Las últimas medallas se repartirán después del programa libre, el próximo jueves 19 de febrero.