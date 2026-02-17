El Gran Premio de Madrid vende 80.000 entradas y tendrá listo el circuito a final de mayo

De los Mozos ratificó el plazo de finalización de las obras del trazado, bautizado como MadRing, en un acto celebrado en el recinto ferial de la capital de España en el que se selló la colaboración comercial con la marca Ford para convertirse en uno de los patrocinadores del gran premio.

“Todos los hitos comerciales y de obras se están cumpliendo (...) Las obras van bien y el circuito estará finalizado a finales de mayo”, remarcó el directivo de Ifema, quien destacó el trabajo de las empresas que están construyendo el circuito, cuya primera piedra se colocó en abril del pasado año.

El trazado madrileño cuenta con un recorrido de 5,4 kilómetros de pista y 22 curvas, al que los pilotos darán 57 vueltas. Tiene carácter híbrido, al discurrir por el reciento ferial (Ifema) y por la zona de Valdebebas, con tramos ya existentes y otros de nueva construcción.

En relación con las entradas, De los Mozos informó de que se han vendido hasta ahora más de 80.000 entradas. “La venta está siendo un éxito. Si no vendemos más, no es porque no haya más demanda, sino porque se venden a medida que vamos colocando las últimas tribunas. Pero entradas que salen a la venta, entradas que se agotan”, se congratuló.

En el acto estuvieron presentes el presidente de Ford Iberia, Jesús Alonso, y el director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad.

De los Mozos agradeció a Ford su colaboración con la carrera aportando la flota de coches que dará apoyo logístico a la organización.