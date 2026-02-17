Evenepoel:"He ganado más tiempo de lo que esperaba"

"Hubiera preferido ganar unos segundos más, pero es un poco más de lo que esperaba", declaró el campeón mundial de contrarreloj, quien se impuso con una media de velocidad de 56,1 km/h, la más rápida de la carrera de Remco Evenepoel.

Según el triple campeón mundial de la modalidad, "este era el circuito perfecto para ir rápido, estoy muy contento de haber ganado, ha sido la contrarreloj perfecta. Solo calculé mal una curva después de 750 metros, pero creo que solo me costó uno o dos segundos. Después, hice una sección muy rápida contra el viento. Aguanté hasta la meta. Cuando ganas una contrarreloj, suele ser prácticamente perfecta".

Evenepoel arrebató el maillot de líder al mexicano Isaac del Toro, quien cedió 42 segundos y bajó a la décima plaza de la general a 32 segundos.

"Del Toro lo hizo lo mejor que pudo. Sabíamos que era mejor empezar pronto. Él ganó ayer y yo hoy, así que no creo que nadie se arrepienta. A partir de ahora, la batalla por la clasificación general estará abierta", comentó el doble campeón olímpico.

Añadió Evenepoel que "en una contrarreloj tan corta, esperaba una ventaja de unos 20 segundos, así que 30 o 40 es bastante. Mejor aún, demuestra que estoy en buena forma".

Aunque la ventaja es interesante, Evenepoel se mostró precavido ante las dos etapas de montaña que restan.

"Con esas subidas tan duras, es un poco más cómodo defender que tener que atacar. La gigantesca subida de mañana, en particular, será decisiva, será increíblemente difícil. Esas temperaturas infernales afectan a todos, y la subida en sí también. Estamos bien equipados y tenemos una buena ventaja. Así que dependerá de nosotros", explicó.

Para el belga "el escenario es perfecto, así que tenemos que aguantar hasta el domingo", concluyó el líder.