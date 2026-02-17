Lochner y Fleischhauer lideran el segundo triplete alemán consecutivo en bob a 2

Johannes Lochner, que se colgó la plata hace cuatro años junto a Florian Bauer, se impuso al lado de Fleischhauer con un tiempo total de 3:39.70 por delante de Francesco Friedrich y Alexander Schüller, plata a 1.34 segundos, y de Adam Ammour y Alexander Schaller, bronce a 1.82.

Friedrich, campeón en 2018 y 2022 junto a Thorsten Margis, no pudo lograr el objetivo de convertirse en el primero en ganar con tres medallas de oro en el bob a 2.

Hace cuatro años Friedrich y Margis fueron primeros por delante de Lochner y Bauer y Christoph Hafer y Matthias Sommer.