Madrid planea celebrar una carrera en el nuevo circuito antes del Gran Premio de F1

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, dio a conocer esta iniciativa y los contactos entablados con la Real Federación Española de Automovilismo, que sería la encargada de avalar la prueba, antes de la visita organizada para conocer los trabajos de la construcción del nuevo trazado en el recinto ferial y en el barrio de Valdebebas.

"Nuestra idea es hacer una carrera de más bajo nivel antes del 11 de septiembre para testear que pasen los coches y que no nos pase lo que ocurrió en Las Vegas", comentó De los Mozos a los periodistas al aludir al percance que ocurrió en el gran premio urbano en la ciudad estadounidense el pasado mes de noviembre, cuando una tapa de alcantarilla se soltó y obligó a interrumpir los entrenamientos.

Según el directivo de Ifema, el asunto se está abordando entre la dirección del nuevo circuito de Fórmula Uno, bautizado como Madring, la Federación de Automovilismo y el Consejo Superior de Deportes.

"Estamos en línea con ellos y hablando con todas las administraciones. Todos estamos contentos de que este Gran Premio de España sea algo diferente e ilusionante para el mundo", añadió.

De los Mozos se congratuló de que Barcelona haya renovado su acuerdo con la F1 para organizar un gran premio en 2028, 2030 y 2032, alternándose con el circuito belga de Spa-Francorchamps.

"Contento de ver que hay otro circuito español que va a seguir tres años. Para España, es bueno que haya años con dos grandes premios. Demuestra que España es un actor clave en el mundo de la Fórmula Uno", subrayó.