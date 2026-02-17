Milano-Cortina 2026: Mikaela Shiffrin, la última oportunidad para no irse sin nada

Por ahora, Shiffrin ha completado dos pruebas de las tres de su programa de Milano-Cortina y los resultados han sido muy decepcionantes.

Primero fue cuarta en la combinada por equipos, haciendo pareja con Breezy Johnson, que dominó el descenso antes de que Shiffrin hiciera un eslalon muy discreto, que hizo perder al equipo rápidamente su ventaja.

Peor todavía fue el eslalon gigante del domingo, donde Shiffrin no entró ni siquiera en el Top 10, quedando undécima.

A la sombra de Brignone

La italiana Federica Brignone tras su participación en el supergigante de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde se colgó el oro. En Cortina d’Ampezzo (norte de Italia), el 12 de febrero de 2026 © François-Xavier MARIT / AFP

La mujer que tiene el récord de victorias en pruebas de la Copa del Mundo (108) se ve por lo tanto en un papel muy secundario, especialmente cuando todos los focos en Cortina d’Ampezzo están siendo para la local Federica Brignone, ganadora del supergigante y del eslalon gigante.

Shiffrin, que a finales de 2024 tuvo una grave lesión en el abdomen, se toma por ahora su balance en Italia con filosofía.

“No he encontrado el nivel de confianza”, dijo en caliente la estadounidense tras su mal papel en la combinada.

“No he conseguido sentir la pista bajo mis pies, pero no quiero buscar excusas (...) Me tomo esto como una ocasión para aprender”, afirmó.

Después del eslalon gigante del domingo, destacó el alto nivel de las competidoras, sin querer autoflagelarse.

“Hoy hemos tenido el eslalon gigante con más alto nivel en mucho tiempo. Es realmente bueno que tantas esquiadoras hayan podido brindar este espectáculo hoy”, declaró.

El trauma de Pekín

La estadounidense Mikaela Shiffrin reacciona tras no terminar la prueba de eslalon combinado alpino femenino durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, el 17 de febrero de 2022 © Fabrice COFFRINI / AFP

Estos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina están recordando inevitablemente a los que vivió la esquiadora de Colorado en 2022 en Pekín.

Entonces sobrevolaba con autoridad la temporada, pero se fue de vacío, siendo decimoctava en el descenso, novena en el supergigante y ni siquiera terminando el eslalon gigante y el eslalon.

“Los Juegos Olímpicos nos llevan a asumir riesgos ante la mirada del mundo (...) Sentimos dolor por la derrota porque hemos saboreado el triunfo. La desilusión y el éxito conviven. Estoy feliz por estar aquí, motivada y con ganas”, insistió Shiffrin la pasada semana.

Su contador de medallas olímpicas permanece bloqueado desde hace ocho años, con dos oros (eslalon en 2014 y eslalon gigante en 2018) y una plata (combinada en 2018).

Los hasta ahora Juegos Olímpicos fallidos de Shiffrin se añaden a la decepción de la otra gran figura estadounidense del esquí alpino femenino, Lindsey Vonn, que terminó en el hospital por una grave caída en el descenso del segundo día de los Juegos.

Vonn pudo ya regresar a Estados Unidos, según anunció ella misma el lunes, nueve días después de la caída y cuatro operaciones quirúrgicas después.

Con el eslalon femenino del miércoles en Cortina d’Ampezzo, el esquí alpino bajará el telón en Milán-Cortina.

