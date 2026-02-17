Noruego Oftebro consolida su dominio y suma su segundo oro olímpico en Milano-Cortina 2026

La competencia se inició con la ronda de saltos desde el trampolín de Predazzo, donde Oftebro se ubicó en la quinta posición, una situación que lo obligó a una notable remontada en la etapa decisiva.

El desenlace llegó en el circuito de esquí de fondo de Tesero, donde el noruego desplegó todo su potencial físico y estratégico para quedarse con el primer lugar.

Con un tiempo final de 24 minutos, 45 segundos, el atleta de 25 años logró superar por 5,9 segundos al austríaco Johannes Lamparter, quien mantuvo la segunda plaza que ya había ocupado tras la fase de saltos y repitió así la medalla de plata, tal como lo había hecho días atrás en la combinada desde el trampolín normal.

El podio lo completó el finlandés Ilkka Herola, que protagonizó una destacada actuación al avanzar cuatro posiciones entre la prueba aérea y el esquí de fondo, finalizando a 14,8 segundos del vencedor para quedarse con la medalla de bronce.

Con esta nueva consagración, Oftebro se erige como una de las grandes figuras de la combinada nórdica en Milán-Cortina, consolidando una actuación olímpica sobresaliente y reafirmando el protagonismo de Noruega en una disciplina históricamente dominada por las potencias europeas.