18 de febrero de 2026 - 09:05
Klaebo suma quinto oro en los Juegos, el décimo en total, al ganar el sprint por equipos
Tesero (Italia), 18 feb (EFE).- El noruego Johannes Osflot Klaebo capturó su quinto oro en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) elevando a diez su récord histórico absoluto en citas olímpicas invernales, al ganar este miércoles, junto a Einar Hedegart, la prueba sprint por equipos, que España acabó decimoquinta, en Tesero.
Klaebo y Hedegart invirtieron 18 minutos, 28 segundos y 98 centésimas, y ganaron con un segundo y cuatro décimas sobre Ben Ogden y Gus Schumacher, que lograron la medalla de plata para Estados Unidos.
Elia Burp y Federico Pellegrino, que entraron a 3.3 segundos de la pareja noruega, capturaron el bronce para Italia.
Los españoles Jaume Pueyo y Marc Colell concluyeron decimoquintos, a 37 segundos y 35 centésimas de la pareja noruega.