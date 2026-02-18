18 de febrero de 2026 - 10:50
La china Mengtao Xu revalida su corona en saltos acrobáticos
Redacción deportes, 18 feb (EFE).- La china Mengtao Xu ha revalidado su título olímpico en saltos acrobáticos de esquí en estilo libre al ganar la prueba en los Juegos de Milán-Cortina 2026, disputada en la pista de 'aerials' de Livigno.
La esquiadora asiática venció la final con una puntuación de 112.90, con la que superó a la asutraliana Danielle Scott (102.17) y a su compatriota Qi Shao (101.90), que apartó del podio a la también china Fanyu Kong (101-31).