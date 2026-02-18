Madison Square Garden Sports baraja dividir su negocio de los Knicks y los Rangers en dos

"Creemos que esta transacción propuesta proporcionaría a cada compañía una mayor flexibilidad estratégica, su propio enfoque de negocio definido y características claras para los inversores", aseguró el director ejecutivo de la empresa, Jim Dolan, en un comunicado.

La junta directiva aprobó por unanimidad la decisión de explorar esta posible escisión, que separaría los negocios de los Knicks y los Rangers para crear dos cotizadas distintas.

Sin embargo, la empresa advirtió que "no puede haber ninguna seguridad de que la posible transacción se completará de la manera descrita anteriormente, o en absoluto".

"La compañía no ha establecido un cronograma para la finalización de este proceso. La finalización de la transacción estaría sujeta a diversas condiciones, incluidas las aprobaciones requeridas de las ligas, la recepción de una opinión fiscal de un asesor legal y la aprobación de la junta directiva de la compañía", añade el comunicado.

Madison Square Garden Sports (MSG Sports) cotiza en la bolsa de Nueva York desde 2015 como compañía que principalmente opera las franquicias de los New York Knicks de baloncesto en la NBA y los New York Rangers de hockey sobre hielo en la NHL, además de los Westchester Knicks y los Hartford Wolf Pack, sus respectivos equipos de desarrollo.

MSG Sports también opera un centro de rendimiento para equipos deportivos profesionales: el MSG Training Center en Greenburgh, en el estado de Nueva York.

Tras el anuncio, MSG Sports se disparó en bolsa con una subida de más del 15 % y alcanzó máximos históricos.

En el último año, las acciones de MSG Sports han crecido más de un 64 %.