Ucrania boicoteará la inauguración de los Paralímpicos por la presencia de Rusia

“En respuesta a la indignante decisión de los organizadores de los Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas nacionales, los representantes públicos ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos”, dijo en su cuenta de la red social X el ministro ucraniano de Deportes, Matví Bidni.

El ministro aclaró que no asistirá ningún dirigente ucraniano ni a la ceremonia de apertura ni a “ningún otro acto oficial” de los Juegos Paralímpicos que se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo en el norte de Italia.

En septiembre pasado, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, restableciendo sus plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos, una vez clasificados.

Poco antes, el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, había anunciado que no asistirá a la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos como protesta.

El político maltés calificó de "inaceptable" la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de permitir que Rusia y Bielorrusia compitan con sus símbolos nacionales, al tiempo que continúa "la guerra de agresión contra Ucrania".

El CPI confirmó esta semana que en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina participarán seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos, que competirán bajo sus banderas en esquí alpino paralímpico, esquí de fondo paralímpico y snowboard paralímpico.

Ambos países habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.

Ucrania exige la expulsión completa de los atletas rusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Kiev denuncia que Rusia está violando los valores olímpicos con su agresión militar contra Ucrania, y acusa a muchos deportistas rusos de apoyar la guerra.