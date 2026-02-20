Canadá derrota a Finlandia (3-2) y jugará la final contra Estados Unidos o Suecia

Finlandia, oro olímpico hace cuatro años en los Juegos de Pekín, que en cuartos había eliminado a Suiza (3-2, tras la prórroga), se adelantó gracias a un tanto de Mikko Rantanen, con el que se llegó al final del primer periodo.

Los norteamericanos -que en cuartos habían eliminado a la República Checa, asimismo tras la prórroga (4-3)- llegaron a verse contra las cuerdas cuando, en el cuarto minuto del segundo tiempo, Erik Haula elevaba a 2-0 la ventaja finlandesa.

Pero Canadá le acabaría dando la vuelta al partido. Sam Reinhart acortó distancias a seis para el segundo descanso y Shae Theodore niveló el marcador en el tercer periodo; a nueve minutos para el final.

Cuando todo parecía indicar que se disputaría otra prórroga, un tanto de Nathan MacKinnon, a falta de 35 segundos -que fue revisado, por reclamación de los europeos, por posible fuera de juego que los árbitros desestimaron- le dio la victoria a Canadá, que volverá a estar, doce años después, en una final de hockey.

La selección canadiense jugará el partido por el oro, el próximo domingo, contra el vencedor de la segunda final, que medirá a partir de las 21.10 CET (20:10 horas GMT) de este viernes a Estados Unidos con Suecia.