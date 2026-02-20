Estados Unidos y Canadá pelearán por el oro

En la primera semifinal, Finlandia, oro olímpico hace cuatro años en los Juegos de Pekín, que en cuartos había eliminado a Suiza (3-2, tras la prórroga), se adelantó gracias a un tanto de Mikko Rantanen, con el que se llegó al final del primer periodo.

Los canadienses -que en cuartos habían eliminado a la República Checa, asimismo tras la prórroga (4-3)- llegaron a verse contra las cuerdas cuando, en el cuarto minuto del segundo tiempo, Erik Haula elevaba a 2-0 la ventaja finlandesa.

Pero Canadá le acabaría dando la vuelta al partido. Sam Reinhart acortó distancias a seis para el segundo descanso y Shae Theodore niveló el marcador en el tercer periodo; a nueve minutos para el final.

Cuando todo parecía indicar que se disputaría otra prórroga, un tanto de Nathan MacKinnon, a falta de 35 segundos -que fue revisado, por reclamación de los europeos, por posible fuera de juego que los árbitros desestimaron- le dio la victoria a Canadá, que volverá a estar, doce años después, en una final de hockey.

El rival de los canadienses en la final del domingo será la selección de Estados Unidos, que se deshizo en la segunda semifinal de Eslovaquia por 6-2

Adelantó a los norteamericanos Dylan Larkin a los 4.19 de juego aprovechando la asistencia de Zach Werenski y el partido quedó sentenciado con el tanto de Thompson (min. 19.19) y con dos goles en diecinueve segundos obra de Jack Hughes (min 32.14) y Jack Eichel (min 32.33).

Matt Boldy subió al marcador el 5-0 que dejaba la semifinal resuelta a 1.36 de la conclusión del segundo cuarto.

En la reanudación, Juraj Slafkovský estrenó el casillero de Eslovaquia con un gol en el ecuador del tercer periodo, al que respondió Brady Tkachuk con el sexto gol de los estadounidenses. La respuesta eslovaca llegó con un doblete del jugador de los San José Sharks Pavol Regenda, que anotó el 6-2 definitivo.

Estados Unidos se jugará el oro en la final del domingo a las 14.10 (-1 GMT) mientras que Finlandia y Eslovaquia pelearán por la medalla de bronce este sábado a las 20-40 CET (-1 GMT).