Rijpma-de Jong, oro olímpico en los 1.500 metros de patinaje de velocidad

Rijpma-de Jong cubrió el kilómetro y medio de hielo milanés en 1 minuto, 54 segundos y 09 centésimas para colgarse su primer oro olímpico, ese que suma a un extenso botín en el que acumula seis en modalidad individual y otras tres en modalidad colectiva entre todas sus participaciones.

Lea más: Adrenalina y belleza en Milano-Cortina 2026

Superó la neerlandesa a la noruega Ragne Wiklund (1:54.15), que se colgó su tercera medalla en lo que va de competición, dos veces de plata y una de bronce; y a la canadiense Valerie Maltais (1:54.40), en lo que fue también su tercera medalla en esta cita invernal.

Fuera del podio se quedaron la neerlandesa Femke Kok, campeona de los 500 metros que finalizó en la quinta plaza; y la japonesa Miho Takagi, sexta tras una gran prueba en la que perdió el fuelle y su medalla, que hubiera sido la undécima en su palmarés olímpico, en los últimos metros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta nueva victoria, Países Bajos confirma de nuevo su poderío en el patinaje de velocidad, cuarta nación en el medallero con un total de 17 preseas, todas ellas en el hielo de la pista temporal ubicada en Milán que acoge estas pruebas. EFE