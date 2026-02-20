Súper Rugby Américas: Yacaré vs. Pampas

En esta 7ª Edición del SRA por primera vez tomarán parte ocho clubes, 4 argentinos y los demás de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

* La formación reptil. Los titulares albirrojos para el juego contra los argentinos: Nicolás Toth, Jordi Chávez, Enrique Quinteros, Mateo Gasparotti, Matías Muniagurria, Manuel Todaro, Juan Mernes, Ariel Núñez, Juan Cruz Strada, Joaquín Lamas, Francisco Gaspes, Ramiro Amarilla (capitán), Juan González, Valentino Quattrochi, Francisco Cabello.

Head Coach: Ramiro Peman.

Reservas: César Pérez, Valentino Marciali, Gonzalo del Pazo, Joaquín Domínguez, Juan Sebriano, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta y Arturo López.

* Estreno de coach. Ramiro Peman debutará como principal entrenador de los Yacaré, en reemplazo del también argentino Ricardo Le Fort, quien renunció para desempeñarse como Asesor del Sistema de Alto Rendimiento de la Unión de Rugby del Paraguay.

Peman ya estuvo en el staff como entrenador asistente desde el 2023. Tras jugar por Pueyrredón, fue Analista de Juego en la Unión Argentina de Rugby del 2018 al 2023, pasando también por los Jaguares y Los Pumitas.

* El rival. En cuanto al rival de hoy, los Pampas de Buenos Aires habían logrado el vicecampeonato en 2024 y el año pasado quedaron terceros.

* Juegos de la fecha. Este viernes se inició el certamen con el partido Tarucas vs. Selkman; el sábado también juegan Capibaras vs. Peñarol y el lunes Dogos vs. Cobras.