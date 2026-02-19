Súper Rugby Américas: Unidos para atacar

Sin embargo, parte del lote de competidores de rugby abrirá ya este viernes la Fecha 1 de la competencia que reúne por primera vez a 8 equipos de 5 países de la región.

* Debut yacaré. En cuanto al debut de los reptiles guaraníes, será este sábado, con el juego a disputarse en el estadio Héroes de Curupayty, ubicado en el Parque Olímpico de Luque, a partir de las 18:30.

Los siguientes dos enfrentamientos de los albirrojos serán fuera del país.

El sábado 28, el anfitrión será Selknam de Chile, mientras el domingo 8 de marzo se aprestarán maletas para Brasil, para el encuentro contra Cobras.

Luego el Héroes de Curupayty recibirá dos partidos, contra Capibaras, el 14 de marzo, y Tarucas, el 21.

Luego de visita al vigente campeón Peñarol, el 27, y finalmente de local contra Dogos, el 11 de abril.

Programación inaugural

Viernes 20: 21:00 Tarucas vs. Selknam (Tucumán Lawn Tennis Club);

Sábado 21: 18:30 Yacaré vs. Pampas (Estadio Héroes de Curupayty);

20:30 Capibaras vs. Peñarol (Hipódromo de Rosario);

Lunes 23: 20:00 Dogos vs. Cobras (Córdoba Athletic Club).