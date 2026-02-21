Canadá bate 6-9 a Gran Bretaña en la final y logra su cuarto oro en curling masculino

Canadá une este oro a los logrados en Turín 2006, Vancouver 2010 Y Sochi 2014. Además se hizo con la plata en Nagano 1998 y Salt Lake City 2002, y con el bronce en Pekín 2022.

Los británico mandaban en el marcador por 6-5 tras el octavo y penúltimo 'end', pero los canadienses empezaron a sellar el oro con un parcial de 0-3 en el noveno y lo refrendaron con un 0-1 en el décimo para el 6-9 final.

Gran Bretaña, representado por Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan Jr y Kyle Waddell, trataba de ganar su segundo oro en curling masculino, tras el logrado en 1924 en Chamonix 1924. Tras el regreso de este deporte al programa olímpico los británicos se hicieron con la plata en Sochi 2014 y Pekín 2022.

En el partido por el bronce, jugado el viernes, Suiza ganó por 9-1 a Noruega.

