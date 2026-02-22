1.3 millones de entradas vendidas para Milán Cortina 2026

El evento atrajo a un público muy internacional, con un 63% de espectadores procedentes del extranjero, mientras que el 37% era público italiano, explicó en un comunicado la Fundación Milán Cortina, encargada de organizar estos Juegos, los más extensos de la historia con una superficie de 22.000 km2.

Entre los países extranjeros más representados destacan Alemania (15%), Estados Unidos (14%), Suiza (6%), Reino Unido (6%), Países Bajos y Francia (4,5%) y Canadá (3,5%).

Históricos también por tener dos pebeteros y ser los más paritarios de la historia, Milán Cortina dio a luz a algunas modalidades como el skimo, debutante como deporte olímpico.

Muchas disciplinas registraron porcentajes de ocupación elevados, con varios eventos cerca del lleno total, como el skimo, el patinaje de velocidad y el short track (95%), el patinaje artístico y el hockey (93%), biatlón (92%), esquí alpino (91%), salto de esquí (90%), bobsleigh y luge (88%).

El interés global por Milán Cortina 2026 también se reflejó en los datos de audiencia y en el rendimiento digital. Más de 113,5 millones de interacciones en los canales sociales oficiales, alrededor de 500.000 visitantes en las 'Fan Villages' y 300.000 espectadores que asistieron a los 88 espectáculos de los pebeteros.