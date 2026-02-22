Suecia, con dos oros, y Estados Unidos, que ganó el hockey, brillan en el cierre

En los Juegos más paritarios de la historia, entre las pruebas que igualaban géneros se estrenaba en el calendario la prueba femenina de los 50 kilómetros de fondo; en la que, después de tres platas -en las de 10 y 20 kilómetros; y en el relevo-, la sueca Ebba Andersson ganó su primer oro, al convertirse en la primera campeona olímpica en la prueba reina. Disputada en Tesero. En la que relegó al segundo puesto a la noruega Heidi Weng y en la que se llevó bronce la suiza Nadja Kälin,

China dominó la última competición de freestyle o esquí acrobático, el 'halfpipe', cuya final, que fue pospuesta a este domingo debido a la intensa nevada caída el sábado en Livigno, se anotó Ailing Gu: convirtiéndose en la primera de la historia en revalidar título en esta disciplina.

Gu, de 22 años, lideró un doblete chino que completó Fanghui Li -en una prueba en la que la británica Zoe Atkin capturó el bronce- y, después de haber ganado plata en el 'slopesytle' y en el 'big air', saldrá de Italia con tres medallas.

En el bobsleigh dominó Alemania, con otro doblete, en el 'bob a 4', en el que Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jörn Wenzel y Georg Fleischhauer ganaron el oro y sus compatriotas Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schüller y Felix Straub, la plata.

Bronce fue para el cuarteto suizo, que integraron en la prueba disputada en Cortina d'Ampezzo Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou Ndiaye y Mario Aeberhard.

La final de curling femenina, en la que, asimismo en Cortina, Suecia se llevó el segundo oro del día -al derrotar a Suiza (6-5)-, se resolvió de forma emocionante, ya que tras la octava entrada se registraba un claro 5-3 a favor de las suecas, pero en la novena, las suizas nivelaron el marcador (5-5). Y el partido principal se decidió en la décima y última entrada (6-5) a favor de Suecia, que en menos de dos horas festejó dos títulos.

Este último de curling decidió el séptimo puesto para Suecia (Suiza acabará octava) en el medallero, resuelto hace ya un par de días a favor de Noruega -para la que ganó un tercio de sus 18 medallas el espectacular fondista Johannes Osflot Klaebo- y que España acabó decimoctava, gracias a las tres medallas en la debutante esquí de montaña -un oro y dos bronces- que ganaron el catalán Oriol Cardona -segundo campeón olímpico invernal hispano, después del esquiador alpino madrileño Francisco Fernández Ochoa- y la granadina Ana Alonso.

Y si fue emocionante la final de curling, bastante más lo fue, además, por la repercusión de este deporte en el ámbito del deporte invernal, la de hockey. Cuyo partido decisivo, el de la gran rivalidad norteamericana, se resolvió, en la prórroga de un partido disputado en Milán, a favor de Estados Unidos. (2-1)

Canadá, plusmarquista histórica, buscaba su décimo oro olímpico. Pero al final fue Estados Unidos la que se llevó su tercer título, después de los que había ganado en casa, en los Juegos de Sqaw Valley de 1960 y los de Lake Placid, veinte años después.

El 'US Team', que había eliminado a Suecia (2-1, tras la prórroga) en cuartos y a Eslovaquia (6-2) en la semifinal, se adelantó en el primer periodo, gracias a un tanto de Matt Boldy.

Canadá, que había dado cuenta de la República Checa (4-3, tras la prórroga) en cuartos y de Finlandia (3-2), en 'semis'; niveló el marcador en el segundo tiempo gracias a Cale Makar.

En el tercer periodo nadie anotó, por lo que se llegó a la prórroga, en la que, en cada bando -en lugar de cinco- se miden tres jugadores de campo y el portero; y el primer tanto es el que decide el encuentro.

Con un minuto y 41 segundos jugados, Jack Hughes se convirtió en el héroe del partido, al introducir el 'puck' en la portería canadiense y Estados Unidos, segunda en el medallero final -con doce-, capturó el último oro de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.