Datos y curiosidades

- El esquiador de fondo noruego Johannes Hosflot Klaebo pulverizó todas las marcas y se hizo con un pleno de seis oros en las seis disciplinas en las que participó, con lo que eleva a 11 los metales dorados olímpicos logrados en toda su carrera. Se convirtió en atleta de invierno más laureado de la historia además de situarse en el historial general solo por detrás del nadador estadounidense Michael Phelps, que ostenta 23 oros.

Klaebo, de 29 años, superó las seis pruebas en las que participó: el skiatlón, el esprint, los 10 kilómetros, el relevo 4 x 7,5 kilómetros, el esprint por equipos y los 50 kilómetros del pasado sábado, la prueba reina, para superar la plusmarca histórica de títulos en unos mismos Juegos del patinador estadounidense Eric Heiden, que triunfó en cinco pruebas en Lake Placid 1980.

- El esquí de montaña hizo su debut en los Juegos y se convirtió en un oasis para la delegación española. Esta disciplina permitió a Oriol Cardona conseguir el segundo oro en toda la historia española tras Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, mientras que Ana Alonso se hizo con el bronce en la categoría femenina para cerrar ambos en la categoría de relevo mixto con un tercer puesto.

- En total, ocho pruebas se estrenaron en estos Juegos, las tres de esquí de montaña (esprint masculino y femenino y el relevo mixto); el equipo mixto de skeleton; los dobles femeninos de luge; los dobles baches de esquí acrobático femenino y masculino; y los saltos de esquí en trampolín grande femeninos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Participaron 2.880 deportistas en 8 deportes, 16 disciplinas olímpicas y 116 pruebas con medallas.

- 29 Comités Olímpicos Nacionales lograron medallas de los 92 participantes (además de los Atletas Neutrales Individuales-AIN), con Noruega a la cabeza, con 18 oros, 12 platas y 11 bronces (41), por delante de Estados Unidos (12-12-9) y Países Bajos (10-7-3) e Italia (10-6-14).

- Se batieron hasta nueve récords olímpicos durante la celebración de estos Juegos así como un récord mundial, el de la neerlandesa Xandra Velzeboer, que marcó 41.39 segundos en la prueba de 500 metros en patinaje de velocidad en pista corta.

- Suiza logró el primer oro de los Juegos Olímpicos gracias a Franjo von Allmen, ganador del descenso masculino de esquí alpino.

- El último oro de los Juegos se lo llevó Estados Unidos tras un partido histórico frente a Canadá, en el que anotaron en el tiempo extra para romper una sequía de 46 años sin saborear la gloria olímpica tras los Juegos de Lake Placid 1980.

- Brasil inscribió su nombre en el medallero histórico de los Juegos de Invierno gracias a la victoria del esquiador Lucas Pinheiro Braathen, que se impuso en el eslalon gigante masculino de esquí alpino. Lo propipio hicieron para Georgia los patinadores Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, plata en la prueba de parejas.

- Benín, Guinea Bissau o Emiratos Árabes Unidos, países con poca tradición de deportes de invierno, completaron la primera participación de su historia en unos Juegos de Invierno.

- La suiza Silvana Trinzoni hizo historia tras convertirse en la medallista más longeva en unos Juegos después de que, con 46 años de edad, lograra hacerse con la medalla de plata en la categoría de curling femenino.

- La medallista más joven fue la coreana de 17 años de edad, Choi Gaon, que se situó en lo mas alto del podio en la prueba de halfpipe de snowboard.

- Los Juegos de Milán-Cortina ha sido la edición con mayor equilibrio de género en donde había hasta un 47% de atletas femeninas entre los participantes y 12 de 16 disciplinas paritarias.