El chileno Jarry reta al croata Prizmic en duelo estelar al inicio del ATP de Santiago

El torneo tendrá como principales cartas en la edición de 2026 al italiano Matteo Berrettini (57 ATP), al argentino Tomás Etcheverry (33), campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, y a su compatriota Francisco Cerúndolo (18), ganador del abierto de su país.

Además, el serbio Laslo Djere (94) defenderá su corona de 2025 y el chileno Alejandro Tabilo (42), reciente finalista en Río, apuntan como otros candidatos al título del torneo, que será una de las últimas paradas antes de la disputa de Indian Wells y Miami, en Estados Unidos.

El sorteo del cuadro principal dejó un camino de duelos de alto nivel, que se extenderán hasta el 1 marzo, y se jugará en las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo, en la capital chilena.

El serbio Djere aún no tiene fecha ni rival designado para su inicio, en tanto que Cerúndolo aguarda por el avance de competidores y está sembrado en los octavos de final, que comenzarían el próximo miércoles.

Los argentinos Sebastián Báez, 32 del mundo, y Camilo Ugo Carabelli, en el puesto 46, también esperan contrincantes en los octavos de final.

Entre tanto, Etcheverry debutará el martes frente al chileno Matías Soto (316), mientras que Tabilo enfrentará a su compatriota Tomás Barrios (112).

Jugar como local representa para Jarry una oportunidad de comenzar a recuperarse de una racha adversa que comenzó en 2024. A principios del año pasado, el chileno mostró una mejoría, pero a partir de julio hasta la actualidad no ha ganado ningún partido oficial.

La primera ronda del ATP de Santiago abre con el partido entre el serbio Dusan Lajovic (129) y el alemán Yannick Hanfmann (90).

Después se enfrentarán el italiano Andrea Pellegrino (137) y el argentino Alex Barrena (183), mientras que su compatriota Francisco Comesaña (82) se medirá con el español Pedro Martínez (80).

Berrettini, quien alcanzó el sexto puesto en la clasificación ATP en 2022, ha experimentado desafíos físicos y lesiones, por lo que su participación en el certamen es un camino para volver a su mejor forma.

Su primer rival será el estadounidense Emilio Nava (76) en un duelo programado en principio para el martes en horario todavía por definir.

En 2024 el tenista italiano logró ser considerado como el ‘Regreso del año’, pero volvió a transitar problemas físicos que le depararon resultados irregulares en la temporada pasada.

Tras darse de baja del Abierto de Australia antes del inicio, el italiano comenzó la gira sudamericana en la que perdió en octavos de final en Argentina ante el checo Vit Kopriva por 6-4, 6-3, y en Río alcanzó los cuartos de final pero cayó frente al peruano Ignacio Buse por 6-3, 2-6 y 6-3.