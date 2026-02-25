Brandon Moreno afirma que la violencia opaca la imagen de México ante el mundo

"Es un tema complicado. En México acarreamos una larga historia de inseguridad y delincuencia y eso opaca lo que México es ante el mundo; no queda más que exigir a las autoridades de que hagan su trabajo", aseguró el dos veces campeón de peso mosca de la UFC.

Moreno habló en el día de medios previo a la función de la 'UFC Fight Night' de este sábado en la que protagonizará la pelea estelar contra el inglés Lone'er Kavanagh.

El peleador, originario de Tijuana, compartió su sentir sobre la incertidumbre que dejaron los hechos de violencia del fin de semana pasado en los que un operativo militar terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Jalisco (en el occidente del país).

"Fue un momento muy difícil. Hubo muchos rumores en los últimos días sobre si se cancelaba nuestro evento. Fue complicado ver lo que sucedía en Guadalajara y Puerto Vallarta; por ejemplo, en Tijuana, de donde soy, me dijeron que sí hubo dos o tres disturbios, así que es bien complicado y solo nos queda convocar a la unión", señaló.

Moreno, a quien también se le conoce como 'The Assasin Baby', fue el primer campeón de la UFC nacido en México, algo que dijo lo llena de orgullo porque este país, mencionó, no es solo violencia.

"Es un orgullo ser mexicano. Crecí en una familia humilde. Mis papás son personas muy trabajadoras, desde que se levantaban era a trabajar y trabajar, desde ahí aprendes esta cultura a la que sumas mucho color, mucho cariño de la gente y todo lo que conlleva pertenecer a esta nación", subrayó.

El peleador, que tiene un récord de 23-9-2, habló de lo que espera de la batalla del próximo sábado ante Lone'er Kavanagh, quien ostenta una marca de 9-1.

"No me gusta hablar de la estrategia que voy a emplear, pero para los aficionados creo que se espera una pelea de pie, no tanto al ras, y eso será increíble", señaló.

Aunque a sus 32 años no ve cercano su retiro, Moreno compartió cómo le gustaría que lo recordaran.

"Las artes marciales mixtas no cuidan récords, siempre peleamos contra los mejores; así vivo la vida. Yo quiero ser recordado, más allá de por los campeonatos y logros, como la resiliencia hecha persona. No tengo un récord limpio ni nunca aspiré a tenerlo, pero la he pasado muy bien y eso quiero dejarle a la gente", concluyó.