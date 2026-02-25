Los Jaguars y los Commanders jugarán en Londres en la temporada 2026 de la NFL

"Los partidos de la NFL en Londres reúnen a aficionados de todo el Reino Unido y del extranjero y tienen un papel fundamental para conectar con nuestros aficionados, además de crear nuevas audiencias e impulsar la afición por la NFL en este mercado", afirmó en un comunicado el director general de la NFL en Reino Unido e Irlanda, Henry Hodgson.

Para la temporada 2026 la NFL tiene programados tres partidos en Londres, dos de ellos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en el estadio de Wembley.

Los Jaguars jugarán en dos de esos partidos, que se sumarán a los 14 duelos de temporada regular que han disputado en Londres desde 2013: once en Wembley y tres en el Tottenham Hotspur Stadium.

El más reciente fue el año pasado, cuando perdieron 35-7 ante Los Angeles Rams, por lo que mantener estas visitas entusiasmó al entrenador del equipo, Liam Coen.

"La temporada pasada fue mi primera experiencia en Londres como entrenador de los Jaguars y mi primera impresión fue que Londres es, sin duda, nuestro segundo hogar", dijo Coen, quien destacó el entusiasmo con el que los aficionados los han cobijado.

"Contamos con una afición apasionada en Londres en constante crecimiento; es algo que toda nuestra organización, empezando por los propietarios, ha construido y ampliará con estos dos partidos; estamos felices de regresar", subrayó el entrenador.

Para los Commanders, el juego de esta campaña será el tercero fuera de Estados Unidos; antes jugó uno en Londres, en el 2016, y otro en Madrid, el año anterior.

"El viaje a Madrid de la temporada pasada fue inolvidable. Jugar el primer partido de temporada regular de la NFL en España y experimentar la pasión de la afición fue realmente especial y reafirmó la fuerza y el entusiasmo por los Commanders y la NFL a nivel mundial", dijo el socio director de los Commanders, Josh Harris.

Harris aseguró que esta nueva aventura en Londres potenciará la popularidad de su equipo.

"Londres alberga a una de las aficiones más apasionadas del mundo. Agradecemos la oportunidad de traer a los Commanders. Este viaje representa otro momento significativo para conectar con nuevas comunidades, fortalecer relaciones y seguir ampliando nuestra base de aficionados en el Reino Unido y en todo el mundo", concluyó el directivo.