Polideportivo
25 de febrero de 2026 - 21:25

Presentación del Pascuas Bowl en el CIT

Álvaro Frutos logró un sólido triunfo por 2-0 ante el chileno Thomas Menzel.
Álvaro Ariel Frutos, actual top 56 en el ranking ITF, será uno de los estandartes de la Legión Guaraní.

Este jueves, a partir de las 12:30, se realizará el acto de presentación de la Edición 46 del Pascuas Bowl, que tendrá como habitual escenario el Club Internacional de Tenis (CIT), con más de un centenar de tenistas provenientes de todo el mundo.

Por ABC Color

El inicio del evento tenístico, en su cuadro principal, arrancará el lunes 2 del mes entrante y se extenderá hasta el 7. Entre este sábado y domingo se estará disputando la fase de clasificación (qualyfing).

Lea mas: Pascuas Bowl

En la categoría principal, la ITF 18 años, tomarán parte los tenistas juniors provenientes de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Puerto Rico, España, EE.UU., Rumania, México, Italia y de nuestro país, entre otros, en las modalidades singles y dobles, ambas ramas.

Varios jugadores de primer nivel, como el puertorriqueño Yannik Álvarez (#23) y el estadounidense Jack Secort (#24), entre otros, disputarán el torneo.

A la par se estarán disputando los partidos correspondientes a la Gira Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) en las categorías 16 y 14 años,