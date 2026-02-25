Presentación del Pascuas Bowl en el CIT

El inicio del evento tenístico, en su cuadro principal, arrancará el lunes 2 del mes entrante y se extenderá hasta el 7. Entre este sábado y domingo se estará disputando la fase de clasificación (qualyfing).
Lea mas: Pascuas Bowl
En la categoría principal, la ITF 18 años, tomarán parte los tenistas juniors provenientes de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Puerto Rico, España, EE.UU., Rumania, México, Italia y de nuestro país, entre otros, en las modalidades singles y dobles, ambas ramas.
Varios jugadores de primer nivel, como el puertorriqueño Yannik Álvarez (#23) y el estadounidense Jack Secort (#24), entre otros, disputarán el torneo.
A la par se estarán disputando los partidos correspondientes a la Gira Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) en las categorías 16 y 14 años,