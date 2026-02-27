Tenis: Medvedev y Griekspoor se saltan el guion y disputarán la final de Dubái

Será el reencuentro de ambos jugadores en este evento. Ya se enfrentaron en la edición del pasado curso Medvedev y Griekspoor en Dubái, pero en los cuartos de final, en la única ocasión en los que se han enfrentado. Fue el neerlandés el que ganó por lo que será una revancha para el moscovita.

Daniil Medvedev, que fue campeón en 2023, está a un paso de ganar por segunda vez en un torneo en su carrera. Acumula el ruso veintidós títulos pero todos en torneos distintos. Nunca ha podido repetir éxito. En Dubai, este sábado, tiene la oportunidad de hacerlo.

El otrora número uno del mundo ganó por octava vez en diez partidos a Felix Auger Aliassime por 6-4 y 6-2 en una hora y veinticuatro minutos.

El norteamericano, que había ganado los dos más recientes al ruso, no tuvo opción alguna y se quedó fuera de la final que ya disputó, sin éxito, en el 2025. Será la de Dubai la segunda final de 2026 tras ganar su vigésimo título en pista dura en Brisbane en enero, el vigésimo segundo en su carrera.

En lo que va de temporada Medvedev lleva trece partidos ganados y tres derrotas y con esos números espera a Griekspoor que aprovechó las desconexiones de Rublev para situarse en la final.

El neerlandés nunca hasta ahora había podido superar a Rublev al que batió por 7-5 y 7-6 (6), en una hora y 41 minutos.

El ruso, que se había impuesto en todas las superficies al neerlandés –en pista dura en Doha 2023, en hierba en Halle en ese mismo año y en el Masters 1000 de Madrid, sobre tierra, en 2024– tuvo dos puntos de set en el segundo parcial. Pero los desperdició.

Tallon Griekspoor terminó por imponerse al campeón de 2022. Será la sexta final de su carrera, la segunda de un ATP 500 con la idea de elevar a cuatro los títulos en su carrera. Ganó en Hertogenbosch y Pune en 2023 y el pasado año en Mallorca. Perdió las finales de Washington en 2023 y de Marrakech en 2025. EFE