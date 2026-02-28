Ajedrez: Exitosa colonia de LuqMont

La colonia de ajedrez con la reconocida y joven maestra FIDE Helen Montiel (19) culminó de manera exitosa tras el inicio que tuvo en el mes de diciembre pasado.

La actividad consistió en clases del Deporte Ciencia para niños, cerrando con un torneo que se realizó este sábado, cerrando el mes de febrero.

Un total aproximado de 20 niños se divirtieron y aprendieron en sus tableros durante tres meses, en la ciudad de Luque, asiento de la Academia de Ajedrez LuqMont.

* Convocatoria a clases. El siguiente proyecto de la WMF Montiel es el inicio de las clases de la presente temporada en la academia, tanto para niños y jóvenes, así como para adultos que deseen adentrarse en el mundo del Deporte Ciencia.