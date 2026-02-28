O Gatañal, última escala del Barça antes del gran examen europeo frente al Magdeburgo

La visita al vigente campeón de Europa asoma en el horizonte azulgrana. El conjunto germano es el único que ha logrado ensombrecer esta temporada la racha del cuadro catalán, que suma 39 victorias en 40 partidos oficiales.

El enfrentamiento es ya un clásico del balonmano continental y llega con cuentas pendientes. El equipo que dirige Bennet Wiegert venció en la ida en el Palau Blaugrana (21-22) y, además, es el rival que peor se le ha dado a Carlos Ortega desde que asumió el banquillo catalán en 2021: siete derrotas en nueve enfrentamientos.

Un contexto que invita a dosificar esfuerzos en la Asobal. El Barça maneja un amplio colchón en el campeonato doméstico, donde aventaja en ocho puntos, con un partido menos, al Fraikin Granollers, nuevo perseguidor tras su triunfo del viernes ante el Bada Huesca (36-29).

Precisamente, el derbi catalán de la próxima jornada en el Palau Blaugrana podría suponer un paso casi definitivo hacia el trigésimo tercer título liguero azulgrana, el decimosexto consecutivo, a la espera únicamente de que las matemáticas lo corroboren.

Antes, sin embargo, el Barça debe rendir visita al Frigoríficos del Morrazo, que llega reforzado tras sumar dos puntos vitales en la pista del Bada Huesca (30-31), resultado que le permitió abandonar la zona de descenso. No obstante, el conjunto gallego dista del sólido equipo que la pasada campaña cimentó su permanencia en O Gatañal, donde enlazó tres meses sin perder.

Los números reflejan un cambio de tendencia: esta temporada el Frigoríficos se muestra más fiable a domicilio (tres victorias) que ante su afición (dos triunfos), y la marcha de su máximo goleador el curso anterior, el lateral danés Mads Thymann, ha mermado su potencial ofensivo.

Con este escenario, Carlos Ortega seguirá fiel a su política de rotaciones, una constante que está impulsando la progresión de jóvenes como el extremo Adrián Sola (segundo máximo anotador azulgrana en Asobal con 64 goles), los hermanos Cikusa y el guardameta Viktor Hallgrímsson, cada vez con mayor peso y confianza dentro de la estructura del equipo.