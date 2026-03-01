55° Nacional de Fútbol de Salón: Surgieron cuatro finalistas

Los clasificados para la etapa final del nacional de salonismo son los seleccionados de Villa Hayes por el Grupo 1, Ypacaraí por el 2, Ayolas por el 9 y Carmen del Paraná por el 11.

Estos se suman a los organizadores, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

* Juegos de hoy: Villa Hayes-Benjamín, Cerrito-Remansito (Grupo 1);

Lambaré-Itauguá, Capiatá-Roque Alonso (2);

Villarrica-Tebicuary, Cnel. Martínez-Caazapá (5);

Horqueta-Concepción, Amambay-Bado (7);

Paranaense-Hernandarias, Franco-Minga (8);

San Juan-Santa Rosa, Ayolas-San Ignacio (9);

Cnel. Bogado-Cambyretá (11).