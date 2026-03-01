Polideportivo
01 de marzo de 2026 - 21:51

55° Nacional de Fútbol de Salón: Surgieron cuatro finalistas

Carmen del Paraná se anotó para la fase final del 55° Campeonato Nacional “Caaguazú 2026”.
Carmen del Paraná se anotó para la fase final del 55° Campeonato Nacional “Caaguazú 2026”.

Ya surgieron los cuatro primeros adelantados finalistas para el 55° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Caaguazú 2026”.

Por ABC Color

Los clasificados para la etapa final del nacional de salonismo son los seleccionados de Villa Hayes por el Grupo 1, Ypacaraí por el 2, Ayolas por el 9 y Carmen del Paraná por el 11.

Lea mas: Potencias del Este, arriba

Estos se suman a los organizadores, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

* Juegos de hoy: Villa Hayes-Benjamín, Cerrito-Remansito (Grupo 1);

Lambaré-Itauguá, Capiatá-Roque Alonso (2);

Villarrica-Tebicuary, Cnel. Martínez-Caazapá (5);

Horqueta-Concepción, Amambay-Bado (7);

Paranaense-Hernandarias, Franco-Minga (8);

San Juan-Santa Rosa, Ayolas-San Ignacio (9);

Cnel. Bogado-Cambyretá (11).