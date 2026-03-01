Brenen Thompson y Mike Washington acaparan la atención en el NFL Scouting Combine

El Scouting Combine es el evento en el que los 300 más destacados talentos del fútbol americano colegial son evaluados por los entrenadores y ejecutivos de la NFL de cara al Draft del próximo mes de abril.

Brenen Thompson, ex de Miss State, se robó la jornada al ser el más rápido en la prueba de las 40 yardas con tiempo de 4.26 segundos; se quedó muy cerca del récord que Xavier Worthy, hoy receptor de los Kansas City Chiefs, impuso en 2024 con 4.21 segundos.

Además de Thompson, este sábado destacaron, Zavion Thomas, ex de LSU, con 4.28 segundos, y Deion Burks, ex de Oklahoma Sooners, con 4.30.

Entre los corredores, Mike Washington Jr., quien jugó su última temporada como universitario con Arkansas, fue el más veloz entre los de su posición en las 40 yardas, con tiempo de 4.33 segundos y fue el más explosivo en la prueba de 10 yardas con 1.51 segundos, con lo que se confirmó como uno de los talentos más atractivos.

Por los quarterbacks, Taylen Green, también ex de Arkansas, se llevó las luces como el mejor en las pruebas atléticas.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de origen cubano pero no participó en las pruebas, fue el más ovacionado entre la afición que se dio cita en el Lucas Oil Stadium.

Mendoza, quien llevó a Indiana a ganar su primer campeonato nacional, fue el ganador del trofeo Heisman en el 2025, galardón que se otorga al mejor jugador del fútbol americano colegial.

El chico de 22 años es el favorito para ser seleccionado en la posición uno de la primera ronda del Draft por Las Vegas Raiders, equipos de los que es propietario minoritario Tom Brady, quien el viernes pasado platicó con Mendoza sobre la intención de vestirlo de plata y negro.

El NFL Scouting Combine concluirá este domingo con las presentaciones de los prospectos de la defensiva profunda que buscan llegar a la liga.