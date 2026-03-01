Fútbol de salón: recuerdan 30 años del segundo campeonato nacional de Concepción

Cada año los protagonistas de aquella memorable jornada para el fútbol de salón concepcionero se reúnen en esta fecha para recordar la segunda estrella en la categoría mayores.

El encuentro se dio en un local privado ubicado a orillas del río Paraguay y que pertenece a Magno Campuzano, exdirigente de fútbol de salón, de básquetbol y fútbol de campo.

En el ameno momento recordaron anécdotas de aquel campeonato que se jugó en la capital del primer departamento y que los coronó como los mejores a nivel nacional al ganarle a Amambay por 1 a 0, con el tanto de Nelson Duarte, tras un tiro libre sin barrera.

El plantel campeón estuvo conformado por Cecilio Martínez, Miguel Ocampos, Miguel Domínguez, Hugo Espinola, Ever Araujo y Hugo Lugo.

Además de José Montanaro, Nelson Duarte, Herminio Echeverría, Celso Centurión, Victoriano Dos Santos, Rubén Herrera y Julián Cabral.

También son campeones nacionales con la V azul, Adalberto Ávalos, Hugo Marcelo Ovelar, Charles Ortellado y Celso Ortiz.

El director técnico fue Ricardo Oviedo, el ayudante técnico Carlos Páez y el preparador físico Sotero Lezcano, los utileros fueron Ignacio Paredes y Lidio Paniagua. El presidente de la FCFS ese año fue Bernardo Jacquet.

Hace 10 años

El tercer campeonato nacional en mayores la FCFS lo consiguió también jugando de local el 1 de marzo de 2016.

En el último partido del cuadrangular final le ganó a Horqueta por 3 a 1, con dos goles de Darío Herrera y uno de Ever Salinas.

El primer campeonato nacional de Concepción fue en 1967, aquel torneo se disputó en la ciudad de Pedro Juan Caballero.