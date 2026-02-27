Fútbol de salón: Concepción golea a Amambay y se acerca a la clasificación

El partido correspondió a la primera fecha de la ronda de las revanchas y se jugó en el polideportivo municipal Valentín Echagüe, Lengua Ragué, de la capital del primer departamento. En el primer juego el equipo de Amambay había ganado por 4 a 2.

Apoyados por sus aficionados el conjunto local desde el inicio del duelo fue a buscar la victoria y rápidamente logró el primer gol y a los 3 minutos de la primera etapa ya ganaba por 2 a 0. El primer tiempo culminó con la victoria de los locales por 5 a 1.

En el segundo tiempo Amambay intentó reaccionar al convertir su segundo tanto, pero la diferencia era importante y Concepción pudo manejar el juego. El sexto gol del equipo dirigido por Víctor “Ponky” Paniagua dejó a Amambay sin reacción y culminó el compromiso con una histórica goleada de Concepción sobre Amambay.

Los goles para la V azul lo convirtieron: Andrés Báez en dos ocasiones, uno de penal, Cristhian Melgarejo, Roland Torres, Alexis Aquino y Santiago Martínez. Para los visitantes anotaron Marcelo Gavilán y Derlis Benítez. La recaudación fue de G. 8.000.000.

Por este mismo grupo, Capitán Bado le ganó de local a Horqueta 4 a 2.

Próxima fecha

El lunes 2 de marzo se jugará la segunda fecha de las revanchas con estos partidos: Horqueta recibe a Concepción y Amambay a Capitán Bado.

La clasificación

Concepción 6 puntos, Amambay 4, Horqueta 3 y Capitán Bado 3.