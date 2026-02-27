Polideportivo
27 de febrero de 2026 - 10:53

Fútbol de salón: Concepción golea a Amambay y se acerca a la clasificación

foto
Equipo completo de Concepción que es el líder del Grupo 7 de las eliminatorias del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón.

La selección concepcionera de fútbol de salón goleó anoche 6 a 2 a Amambay jugando de local y se aproxima a la clasificación para el 55° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Caaguazú 2026”, que será del 20 al 28 de marzo. Ambos equipos, al igual que Horqueta y Capitán Bado, forman parte del Grupo 8 de las eliminatorias, donde el equipo de la V azul lidera la clasificación.

Por Aldo Rojas

El partido correspondió a la primera fecha de la ronda de las revanchas y se jugó en el polideportivo municipal Valentín Echagüe, Lengua Ragué, de la capital del primer departamento. En el primer juego el equipo de Amambay había ganado por 4 a 2.

Apoyados por sus aficionados el conjunto local desde el inicio del duelo fue a buscar la victoria y rápidamente logró el primer gol y a los 3 minutos de la primera etapa ya ganaba por 2 a 0. El primer tiempo culminó con la victoria de los locales por 5 a 1.

En el segundo tiempo Amambay intentó reaccionar al convertir su segundo tanto, pero la diferencia era importante y Concepción pudo manejar el juego. El sexto gol del equipo dirigido por Víctor “Ponky” Paniagua dejó a Amambay sin reacción y culminó el compromiso con una histórica goleada de Concepción sobre Amambay.

foto
Nicolás Zaffe, casa número 11, de Amambay, tiene la pelota ante la marca de Robustiano López de Concepción.

Los goles para la V azul lo convirtieron: Andrés Báez en dos ocasiones, uno de penal, Cristhian Melgarejo, Roland Torres, Alexis Aquino y Santiago Martínez. Para los visitantes anotaron Marcelo Gavilán y Derlis Benítez. La recaudación fue de G. 8.000.000.

Por este mismo grupo, Capitán Bado le ganó de local a Horqueta 4 a 2.

Próxima fecha

El lunes 2 de marzo se jugará la segunda fecha de las revanchas con estos partidos: Horqueta recibe a Concepción y Amambay a Capitán Bado.

La clasificación

Concepción 6 puntos, Amambay 4, Horqueta 3 y Capitán Bado 3.