Se suspende la última jornada del Abierto de Sudáfrica por tormenta

El sudafricano Casey Jarvis llegaba líder al último día de torneo, seguido por su compatriota Hennie Du Plessis y el italiano Francesco Laporta, empatados en la segunda posición a un golpe del primero.

Cuando todos los jugadores habían terminado su participación en el torneo a excepción de los tres primeros, la organización decretó la suspensión por amenaza de tormenta. Se desconoce por el momento cuándo se jugará el último hoyo, el único que les resta.

En el momento de la suspensión, Casey Jarvis seguía en el liderato, con dos golpes de ventaja sobre Du Plessis. Laporta empataba en la tercera posición con el francés Frederic Lacroix, que, tras una tarjeta de cinco bajo par, había subido cinco puestos en la clasificación.

El Abierto de Sudáfrica, que este año cumple su 115ª edición, es uno de los torneos nacionales más antiguos del mundo.

Por su solera, tiene como premio extra que el campeón obtiene plaza para jugar la próxima edición del Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril.

También reparte tres billetes para el Abierto Británico de este año a los tres mejores clasificados que no tengan ya plaza asegurada.