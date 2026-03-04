El inglés Luke Donald, capitán del equipo europeo de la Ryder por tercera vez consecutiva

La designación la dio a conocer el propio Donald en un mensaje a través de su cuenta de X: "Es un verdadero privilegio volver. Con Adare Manor como anfitrión y el centenario de la Ryder Cup, será una semana muy especial. ¡Vamos!"

Donald, de 48 años y quien sigue en activo en el circuito europeo, se convirtió en Nueva York en el segundo capitán europeo en ganar dos ediciones de la Copa Ryder, lo que solo había logrado su compatriota Tony Jacklin, quien fue capitán en cuatro ediciones consecutivas (de 1983 a 1989).

Jacklin triunfó en dos de ellas y retuvo el título en la última al terminar en empate, por lo que la tercera victoria de Europa en Adare Manor liderado por Donald supondría un hito en la historia de la competición.

"Dos fue especial. Tres sería histórico", asegura el golfista inglés en un vídeo distribuido por la Copa Ryder Europa en X.

Donald emulará también al escocés Bernard Gallacher, que estuvo en el cargo en tres ediciones consecutivas (1991, 1993 y 1995) de la competición que enfrenta cada dos años a los mejores jugadores de Europa con los de Estados Unidos.

Europa solo había vencido a Estados Unidos en su terreno en cinco ocasiones, la última, en 2012, en Medinah, en el estado de Illinois.

Número uno del mundo durante 55 semanas entre 2011 y 2012, Donald tiene en su palmarés cuatro Copas Ryder como jugador.

La 46 edición de la competición bienal, que será la de su centenario, tendrá lugar en la localidad del condado irlandés de Limerick del 17 al 19 de septiembre del próximo año.

Entre los vicecapitanes con los que contó Donald en el campo neoyorquino de Bethpage Blank estuvieron el español José María Olazábal, el italiano Francesco Molinari y el sueco Alex Noren.