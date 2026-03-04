In Memorian: Adiós, Dino Sanabria

Vistiendo la estirpe de los pioneros del periodismo deportivo, Dino llegó a la meta con un estilo propio y supo granjearse la amistad y el respeto en una profesión en la que no es fácil ganarse la simpatía y el aprecio de lectores, escuchas o televidentes, como dirían los de la época.

Tras redactar sus “15 líneas” en la cuartilla, empezaba la recorrida por toda la Redacción del diario, pues él no fue exclusivo de la sección Deportes, y con voz potente iniciaba sus jocosos e ingeniosos comentarios, con sonrisa contagiante, pero también con sentimentales diálogos tras bambalinas.

Cada vez se oye más entre los colegas “se están yendo todos” y es cierto, una generación que aprendió el periodismo “por la práctica”, emulando a los grandes maestros, nos está dejando. Corazones llenos, pero sillas vacías en la redacción o en los encuentros de risa incontenible como con Dino.

Que Ñandejara te reciba con los brazos abiertos querido amigo y saludos a los muchachos.

Paz en su tumba y cristiana resignación a su familia e hijos, también apreciados colegas hoy día.